London (AFP) In London findet Ende September eine Auktion statt, die das Herz aller Abba-Fans höher schlagen lässt: Der berühmte Flügel der schwedischen Popgruppe, auf dem Welthits wie "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Waterloo" oder "Knowing Me, Knowing You" gespielt wurden, kommt beim Auktionshaus Sotheby's am 29. September unter den Hammer. Der Wert des Instruments wird auf 820.000 bis 1,1 Millionen Euro geschätzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.