Wien (AFP) In Österreich sind nach Angaben der Polizei in einem Lastwagen dutzende tote Flüchtlinge entdeckt worden. Polizeisprecher Hans Peter Doskozil sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, in dem an einer Autobahn im Burgenland abgestellten Fahrzeug seien bis zu 50 Leichen gefunden worden. Der Lkw stand demnach in einem Parkbereich der Autobahn.

