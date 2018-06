Genf (AFP) UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres und Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve haben auf die schnelle Einrichtung sogenannter hot spots zur Registrierung von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen gedrungen. "Die vom Europäischen Rat getroffenen Entscheidungen im Bereich der Migration müssen beschleunigt und intensiviert werden", sagte Guterres am Mittwochabend bei einem Treffen mit Cazeneuve in Genf. Dazu gehöre die Einrichtung der hot spots.

