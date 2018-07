Washington (AFP) Die USA haben nach eigenen Angaben in Syrien offenbar ein auf Cyberangriffe und Online-Rekrutierungen spezialisiertes ranghohes Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Washington sei "in hohem Maß überzeugt", dass Dschunaid Hussain bei einem Drohnenangriff der gegen den IS kämpfenden internationalen Militärallianz getötet worden sei, sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der in Großbritannien geborene Hussain soll demnach Mitglied einer Gruppe namens Cyberkalifat gewesen sein.

