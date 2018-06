San Francisco (AFP) Immer mehr Videospieler schauen im Internet Spielszenen. Um in diesem lukrativen Geschäft stärker mitzumischen, bringt die Google-Tochter YouTube ihre eigene Videospiele-Plattform an den Start. YouTube Gaming ist seit Mittwoch in den USA und in Großbritannien verfügbar, "bald" auch in anderen Ländern, wie Google mitteilte. Spielefans können über die Internetseite gaming.youtube.com oder die entsprechende App Spielszenen anderer Nutzer verfolgen - live oder auf Abruf. Darüber hinaus bietet das Portal auch Kritiken zu neuen Spielen.

