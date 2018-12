Hamburg (AFP) Die ARD hat in ihrer Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 einen Mehrbedarf von jährlich 2,2 Prozent angemeldet. Nach der Verrechnung der Beitragsrücklage aus der laufenden Beitragsperiode bestehe ein ungedeckter Finanzbedarf von rund 99 Millionen Euro im Jahr, hieß es in dem am Freitag an die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) übermittelten Antrag der ARD. Mit dem Geld solle die allgemeine Preissteigerung, die Weiterentwicklung von DAB+ und DVB-T2 sowie die Digitalisierung der Archive abgedeckt werden.

