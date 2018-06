Hamburg (AFP) Die Urlaubszeit war für die meisten Deutschen erholsam - mit Abstrichen in der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen: Laut einer am Freitag von der Krankenkasse DAK in Hamburg veröffentlichten Forsa-Umfrage kamen 85 Prozent aller Urlauber gut oder sogar sehr gut aus den Ferien zurück. Bei den 30- bis 44-Jährigen gab allerdings jeder Fünfte an, sich weniger gut oder gar nicht erholt zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.