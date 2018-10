Berlin (AFP) Die deutschen Landwirte haben in diesem Jahr eine durchschnittliche Getreide- und Rapsernte eingefahren. "Fest steht, dass im Vergleich mit den Rekordergebnissen des Vorjahres meist deutlich geringere Erträge zu verzeichnen sind. Dennoch wurde der mehrjährige Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2014 sogar noch etwas übertroffen", erklärte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Freitag in Berlin. Es sei aber eine "ungewöhnlich große Spannweite von Ernteergebnissen" zu beobachten. Aufgrund der langen Trockenperiode hätten einige Betriebe "große Ertragseinbußen erlitten".

