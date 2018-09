Berlin (AFP) Am Stadtrand von Berlin sind am Donnerstag eine Mutter und ihre vier Jahre alte Tochter offenbar nur knapp einem Entführungsversuch entkommen. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, drang am frühen Abend ein Mann mit vorgehaltener Schusswaffe in das Auto der 41-Jährigen, als diese auf einem Supermarkt-Parkplatz im Stadtteil Hermsdorf ausparkte.

