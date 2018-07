Dresden (AFP) Nach den in einem Internetvideo dokumentierten Hasstiraden einer Demonstrantin gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Heidenau ermittelt die sächsische Polizei gegen die Frau wegen "verfassungsfeindlicher Verunglimpfung von Verfassungsorganen". Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag in Dresden mit, der damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte. Auf dem Portal YouTube war dem Sprecher zufolge ein einminütiges Video aufgetaucht, in dem die Frau lautstark "wüste Beleidigungen" von sich gebe. Die Identität der Frau sei bislang noch ungeklärt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.