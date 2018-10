Hameln (AFP) Erneut ist in der Nacht ein Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft verübt worden. Wie die Polizei in Hameln am Freitagmorgen mitteilte, warfen Unbekannte im niedersächsischen Salzhemmendorf einen Brandsatz in einen Raum eines ehemaligen Schulgebäudes, das als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wird. Eine dort wohnende Mutter und ihre drei Kinder blieben unverletzt, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.