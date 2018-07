Chemnitz (AFP) In Aue im Erzgebirge hat am Freitag ein Flüchtlingsheim gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei im sächsischen Chemnitz mitteilte, mussten 70 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war demnach zunächst unklar. Bereits in der Nacht zum Freitag hatten nach Angaben der Beamten Unbekannte einen Müllcontainer auf dem Gelände der Unterkunft für Asylbewerber angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Den Angaben der Polizei zufolge blieb das Gebäude trotz des zweiten Feuers bewohnbar.

