Berlin (AFP) Vor einer möglichen Übernahme durch Deutschlands größten Lebensmitteleinzelhändler Edeka will Kaiser's Tengelmann Filialen schließen und Mitarbeiter entlassen. "Für die Zeit bis zur Übernahme stehen noch Filialschließungen an", heißt es in einem Aushang des Betriebsrats für die Region Nordrhein, der am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der Arbeitgeber sehe Personalabbau vor, da unter anderem das Lager in Viersen nicht durch Edeka weiterbetrieben und die regionale Verwaltung "nicht wie bisher fortgeführt" werde.

