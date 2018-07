Mainz (AFP) Der Kriminalistenverband hat eine neue rechtliche Definition des Terrorismusbegriffs gefordert, um fremdenfeindliche Brandstifter als Terroristen belangen zu können. Wer ein Asylbewerberheim anstecke, sei aus seiner Sicht ein Terrorist, sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner". Derzeit dürfe allerdings kein Polizist gegen einen Täter als Terroristen vorgehen, wenn nicht etwa eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorliegt.

