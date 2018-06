Bautzen (AFP) Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge will nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Heidenau an einem Versammlungsverbot festhalten. Das Landratsamt legte am Freitagnachmittag beim sächsischen Oberverwaltungsgerichts eine Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss ein, mit dem das Versammlungsverbot in Heidenau für rechtswidrig erklärt wurde, wie ein Gerichtssprecher sagte. Mit einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ist demnach am frühen Freitagabend zu rechnen.

