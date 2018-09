Warschau (AFP) Der polnische Denkmalkonservator Piotr Zuchowski ist sich "zu 99 Prozent" sicher, dass in Polen tatsächlich ein gepanzerter Nazi-Zug gefunden wurde. Er habe auf Radarfotos einen gepanzerten Zug von über hundert Metern Länge gesehen, der unter Erde begraben sei, sagte Zuchowski am Freitag vor der Presse in Warschau. "Die Tatsache, dass es ein gepanzerter Zug ist, legt nahe, dass es in seinem Inneren Objekte von Wert geben kann." In Polen hält sich seit Jahren hartnäckig das Gerücht über einen verschwundenen Zug der Nazis voller Gold und Schmuck.

