Berlin (AFP) Der dänische Regierungschef Lars Lökke Rasmussen hat sich für einen langfristigen europäischen Ansatz in der Flüchtlingskrise ausgesprochen. Es sei "nicht fair, dass Deutschland und eine Handvoll anderer Staaten den größten Teil der Flüchtlinge" aufnähmen, während andere EU-Länder dies nicht täten, sagte er am Freitag nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Die große Zahl von Einwanderern könne nicht mehr kurzfristig, sondern müsse mit einem "langfristigen Ansatz" bewältigt werden.

