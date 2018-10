Wiesbaden (AFP) Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im zweiten Quartal dieses Jahres 3,1 Prozent mehr Geld erhalten als im Vorjahreszeitraum. Besonders hoch fiel das Plus für Angestellte aus, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Dies liege vor allem an der im März 2015 in Kraft getretenen Tariferhöhung um 2,4 Prozent sowie der ab Juli beziehungsweise August 2014 ausgezahlten Tariferhöhung von 3,0 Prozent.

