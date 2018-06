Heidenau (AFP) Nach einem friedlichen Willkommensfest für Flüchtlinge am Freitag sind in der sächsischen Kleinstadt Heidenau alle weiteren Demonstrationen am Wochenende verboten. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht bestätigte am Freitagabend in weiten Teilen ein Versammlungsverbot für Heidenau, das die Behörden mit einem "polizeilichen Notstand" nach den rechtsextremen Krawallen vom vergangenen Wochenende begründet hatten. Rechte Gruppen hatten zu einer Demo gegen die Asylpolitik aufgerufen.

