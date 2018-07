Budapest (AFP) Um Flüchtlinge abzuschrecken, will Ungarn die Gesetze verschärfen und illegale Einwanderer mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen. Die Regierung legte dem Parlament am Freitag ein Paket zur Verschärfung des Asylrechts und der Strafgesetze vor, das unter anderem mehrjährige Haftstrafen für illegalen Grenzübertritt vorsieht. Auch die Strafen für Schlepper sollen verschärft werden. Geplant ist zudem die Einrichtung neuer "Transitzonen" an den Grenzen, in denen sich Asylbewerber während der Prüfung ihres Falls aufhalten müssen.

