Los Angeles (dpa) - Der US-Regisseur Spike Lee und die Schauspielerin Gena Rowlands werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Lee, der sich als unter anderem als Regisseur, Produzent, und Schauspieler vor allem um den Independent Film verdient machte, ist für Filme wie "Malcom X" und "Inside Man" bekannt. Rowlands wirkte in über 40 Spielfilmen mit, darunter "Eine Frau unter Einfluß" und "Wie ein einziger Tag". Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences mitteilte, soll auch die Schauspieleri0n Debbie Reynolds geehrt werden, für ihr humanitäres Engagement.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.