Heidenau (dpa) - Das von rassistischen Krawallen erschütterte Heidenau kommt nicht zur Ruhe. Das umstrittene Versammlungsverbot für die sächsische Kleinstadt hat zu einem juristischen Tauziehen geführt. Am Ende entschied das Oberverwaltungsgericht in Bautzen, dass nur die Veranstaltungen des Bündnisses "Dresden Nazifrei" heute stattfinden dürfen, nicht aber neue Aufmärsche von rechten Gruppen am Wochenende. Mehr als 200 Menschen kamen am Nachmittag zu der Willkommensfeier in der Nähe des Flüchtlingsheims.

