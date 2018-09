Sydney (SID) - Der lange Zeit verletzte Stürmer Robbie Kruse vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wird die zwei nächsten WM-Qualifikationsspiele der australischen Nationalmannschaft nun doch verpassen. Dies teilte Nationaltrainer Ange Postecoglou am Freitag mit. Als Ersatz für den 26-Jährigen nominierte der Coach Ben Halloran vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

"Wir glauben, dass es für Robbie besser ist, bei seinem Klub zu bleiben und dort wieder in Form zu kommen", sagte Postecoglou, der Kruse zunächst in sein Aufgebot berufen hatte: "Dann steht er uns hoffentlich bei den nächsten Spielen wieder zur Verfügung." Neben Kruse werden auch Kapitän Mile Jedinak (31/Oberschenkelverletzung) und Tomi Juric (24/Reha) fehlen.

Die Socceroos treffen in der Asien-Ausscheidung für das WM-Turnier 2018 in Russland zunächst am 3. September (Donnerstag) in Perth auf Bangladesch. Fünf Tage später treten die Australier in Dunschabe gegen Gastgeber Tadschikistan an.