München (SID) - Ungeachtet der Transferspekulationen soll Innenverteidiger Dante am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen zum Kader des Fußball-Rekordmeisters Bayern München gehören. Das bestätigte Trainer Pep Guardiola während der Pressekonferenz am Freitag, in der er auch Pierre-Emile Höjbjerg nicht als Abgang erwähnte. Während Dante wird mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, wurde Höjbjerg noch am Nachmittag für ein Jahr zu Schalke 04 ausgeliehen.

Vor dem Duell gegen die Werkself warnte Guardiola eindringlich. "Leverkusen ist ein einzigartiger Gegner, du hast keine Zeit zum Überlegen. Wir sollten besser den Ball laufen lassen als unsere Beine", sagte der 44-jährige Spanier und bezeichnete Bayer als einen "großen Konkurrenten" um den Meistertitel: "Wenn du die Bundesliga gewinnen willst, dann brauchst du drei Punkte gegen Leverkusen."

Der Ausfall der Innenverteidiger Jérôme Boateng (Sperre) und Medhi Benatia (Muskelverletzung) beschäftigt Guardiola dagegen nicht allzu sehr. "Ohne Benatia und Boateng ist es einfacher. Wenn du weniger Leute hast, dann hast du weniger Optionen", sagte er.