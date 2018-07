Istanbul (SID) - Mario Gomez und Andreas Beck haben mit Besiktas Istanbul in der türkischen Süper Lig den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis gewannen mit ihrem neuen Klub 4:0 (0:0) bei Gaziantepspor, wodurch Besiktas mit sechs Punkten nach drei Spieltagen aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber drei punktgleichen Konkurrenten vorerst die Tabellenführung übernahm.

Die Treffer für den 13-maligen türkischen Fußball-Meister erzielten in einer turbulenten Schlussphase Öguzhan Özyakup (76.), Cenk Tosun per Foulelfmeter (83.), Olcay Sahan (87.) und Kerim Frei Koyunlu (90.). Während der frühere Hoffenheimer Abwehrspieler Beck 90 Minuten auf dem Feld stand, wurde der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Gomez in der 77. Minute ausgewechselt.