Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat Stürmer Maik Lukowicz von Werder Bremen II ausgeliehen. Der 20-Jährige, der sowohl die deutsche als auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt für ein Jahr an die Ostsee. In der abgelaufenen Saison war Lukowicz mit 13 Saisontreffern erfolgreichster Torschütze der Bremer und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Bundesliga-Reserve in die 3. Liga.