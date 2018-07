Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. August 2015

35. Kalenderwoche

240. Tag des Jahres

Noch 125 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Augustinus, Elmar, Joachima

HISTORISCHE DATEN

2013 - Nachdem in der japanischen Atomruine Fukushima rund 300 Tonnen verstrahltes Kühlwasser aus einem Auffangtank ausgelaufen sind, entscheidet die Aufsichtsbehörde, das radioaktive Leck auf Stufe 3 der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse und damit als ernsten Zwischenfall einzustufen.

2011 - Das nepalesische Parlament in Kathmandu wählt den Maoisten Baburam Bhattarai zum Ministerpräsidenten.

2000 - Bei den Olympischen Spielen in Sydney sollen nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees des IOC zum ersten Male Tests auf das Blutdopingmittel EPO vorgenommen werden.

1990 - Der irakische Staatschef Saddam Hussein erklärt Kuwait offiziell zur 19. Provinz seines Landes.

1970 - Die Bundesregierung legt dem Bundestag zum ersten Mal einen Sportbericht vor.

1963 - Zum Abschluss der Großdemonstration in Washington gegen Rassismus hält Martin Luther King seine historische Rede "I have a dream".

1941 - Der sowjetische Diktator Josef Stalin lässt den Dnjepr-Staudamm sprengen, um ihn nicht unversehrt Hitlers Truppen zu überlassen.

1922 - In New York wird erstmals Rundfunkwerbung ausgestrahlt. Geworben wird an fünf Tagen hintereinander für ein Apartmenthaus.

1850 - Die Oper "Lohengrin" von Richard Wagner wird in Weimar uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Heftiger Fahrtwind erleichterte einen Cabrio-Fahrer in Kassel vorübergehend um 30 000 Mark, die er zuvor bei einem Autoverkauf eingenommen hatte.

GEBURTSTAGE

1980 - Petra Schmidt-Schaller (35), deutsche Schauspielerin ("Ein fliehendes Pferd")

1965 - Shania Twain (50), kanadische Sängerin ("Come On Over")

1962 - David Fincher (53), amerikanischer Regisseur ("Der seltsame Fall des Benjamin Button")

1896 - Liam O'Flaherty, irischer Schriftsteller ("Die Nacht nach dem Verrat"), gest. 1984

1749 - Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter ("Faust"), gest. 1832

TODESTAGE

2005 - Hans Clarin, deutscher Schauspieler ("Das Wirtshaus im Spessart"), geb. 1929

1995 - Michael Ende, deutscher Schriftsteller ("Momo"), geb. 1929