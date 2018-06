Athen (AFP) Die Neuwahl in Griechenland soll laut Staatsmedien am 20. September stattfinden. Präsident Prokopis Pavlopoulos habe am Freitag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, meldete die Nachrichtenagentur ANA. Mit demselben Dekret wurde das Parlament formal aufgelöst, die neu gewählten Volksvertreter sollen nun am 1. Oktober wieder zusammenkommen.

