Athen (AFP) Die griechische Wirtschaft hat zuletzt etwas stärker zugelegt als angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal um 0,9 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Elstat am Freitag in Athen mitteilte. In ihrer Schnellschätzung vor zwei Wochen war die Behörde für den Zeitraum von April bis Juni von einem Wirtschaftswachstum um 0,8 Prozent ausgegangen.

