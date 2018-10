Athen (AFP) Vor den für September geplanten Neuwahlen in Griechenland liegt die Syriza-Partei des zurückgetretenen Regierungschefs Alexis Tsipras einer Umfrage zufolge in Führung. Wie die am Freitag veröffentlichte Befragung des Instituts ProRata für die Zeitung "Efimerida ton Syntakton" ergab, würden derzeit 23 Prozent der Wähler für Syriza und 19,5 Prozent für die konservative Nea Dimokratia stimmen. Allerdings war noch über ein Viertel der Befragten unentschlossen.

