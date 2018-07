Paris (AFP) Jugendliche aus der sogenannten Gothic-Szene haben ein dreimal höheres Risiko einer Depression als andere Teenager. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler aus Großbritannien in einer am Freitag im Fachmagazin "The Lancet Psychiatry" veröffentlichten Studie mit mehr als 2300 befragten Jugendlichen. Die Forscher konnten aber nicht feststellen, ob die Zugehörigkeit zu der Subkultur, für die schwarze Kleidung und blass geschminkte Gesichter charakteristisch sind, depressiv macht - oder ob Jugendliche mit depressiver Veranlagung sich eher zur Gothic-Szene hingezogen fühlen.

