Port-au-Prince (AFP) Ein seit drei Wochen andauernder Streik der Lastwagenfahrer in der Dominikanischen Republik hat das verarmte Haiti nach Einschätzung der USA in eine Wirtschaftskrise gestürzt. Die scheidende US-Botschafterin in Haiti, Pamela White, forderte am Donnerstag ein Ende der Arbeitsniederlegungen, mit denen die Lastwagenfahrer aus dem Nachbarland mehr Sicherheit bei Fahrten über die Grenze erreichen wollen. Durch den Streik verzögerten sich jedoch auch Lieferungen wichtiger Teile für Fabriken in Haiti. Es handele sich "wirklich um eine wirtschaftliche Krise", sagte White.

