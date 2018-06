Teheran (AFP) Es ist der teuerste iranische Film aller Zeiten: "Mohammed", der in 171 Minuten die Kindheit des islamischen Propheten Mohammed erzählt, ist in 140 Kinos im Iran angelaufen. Der Streifen von Regisseur Madschid Madschidi kostete umgerechnet 36 Millionen Euro und wurde teilweise von der iranischen Regierung finanziert. Beim Filmfestival im kanadischen Montréal, wo "Mohammed" am Donnerstagabend seine internationale Premiere feierte, wurde Madschidi deshalb von rund 50 Demonstranten des "Verrats" bezichtigt.

