Paris (AFP) Die kanadische Sängerin Céline Dion sucht nach Liedern für ihre beiden nächsten Alben - und hat quasi eine öffentliche Ausschreibung gestartet. "Wir bekommen gerade die ersten Lieder, jeder kann mitmachen", sagte die 47-Jährige am Freitag dem französischen Sender RTL. "Jeder Autor oder Komponist kann mir seine Kunst zuschicken." Die Sängerin, die unter anderem mit dem Titanic-Song "My Heart Will Go On" einen Megahit landete, will im kommenden Jahr ein neues Album mit französischen Liedern veröffentlichen, 2017 dann eines mit englischen Stücken.

