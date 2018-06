Roseau (AFP) Durch den Tropensturm "Erika" sind auf der Karibikinsel Dominica mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könne noch höher liegen, erklärte Ministerpräsident Roosevelt Skerrit am Freitag. Die Nachrichtenwebsite The Dominican berichtete von 27 Toten allein durch einen Erdrutsch in der Stadt Petite Savanne.

