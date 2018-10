Peking (SID) - Cindy Roleder aus Leipzig hat bei der Leichtathletik-EM in Peking sensationell Silber über 100 m Hürden gewonnen. Die 26-Jährige musste sich in der persönlichen Bestzeit von 12,59 Sekunden nur Weltmeisterin Danielle Williams aus Jamaika (12,57) geschlagen geben. Bronze holte die Weißrussin Alina Talaj (12,66). Roleder gewann damit die sechste Medaille für das deutsche Team in Peking.

"Ich kann es gar nicht fassen. Das war das Rennen meines Lebens", sagte Roleder im ZDF: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Medaille gewinne. Das ist ein Traum."

Die bisher letzten deutschen Hürden-Medaillen bei einer WM hatten 1987 die DDR-Sprinterinnen Gloria Uibel (Silber) und Cornelia Oschkenat (Bronze) in Rom gewonnen.