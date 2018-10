Genf (dpa) - Rund 310 000 Flüchtlinge sind nach UN-Angaben seit Jahresbeginn über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Dies sei eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, sagte die Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, Melissa Fleming, in Genf. 2014 seien im gleichen Zeitraum 219 000 Migranten auf dem Seeweg nach Europa gekommen. Bislang verloren laut Fleming in diesem Jahr mehr als 2 500 Menschen ihr Leben bei dem Versuch, in Booten Europa zu erreichen. Etwa 200 000 Bootsflüchtlinge hätten es bis nach Italien geschafft, rund 110 000 nach Griechenland.

