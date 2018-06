Köln (dpa) - Am Kölner Rheinufer gegenüber der Altstadt ist in der Nacht eine 10-Zentner-Bombe erfolgreich entschärft worden. Der Zünder der Bombe amerikanischer Bauart wurde unschädlich gemacht. Die Entschärfung sei ohne Probleme verlaufen, teilte die Stadt mit. Der Blindgänger war nachmittags von Arbeitern am neuen Rheinboulevard zufällig gefunden worden. Mehrere tausend Menschen mussten die Gebäude in der näheren Umgebung verlassen. Inzwischen konnten alle wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.