Islamabad (AFP) Bei Schusswechseln an der umstrittenen indisch-pakistanischen Grenze sind mindestens zehn Zivilisten getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden. Sechs Menschen seien nahe der Stadt Sialkot in der pakistanischen Provinz Punjab getötet worden, als die indische Seite das Feuer eröffnet habe, erklärte die pakistanische Armee am Freitag. 46 Menschen seien schwer verletzt worden. Die Armee erwiderte demnach das Feuer.

