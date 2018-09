Stockholm (AFP) Schweden und Ecuador wollen am kommenden Montag erstmals über den komplizierten Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange sprechen, der seit mehr als drei Jahren in Ecuadors Botschaft in London festsitzt. Das schwedische Justizministerium gab am Freitag bekannt, dass es bei dem Treffen generell um die Zusammenarbeit beider Länder in Angelegenheiten der Justiz gehen werde. Schweden will Assange zu Vergewaltigungsvorwürfen vernehmen, die im Jahr 2010 von einer schwedischen Frau gegen ihn erhoben wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.