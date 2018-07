Beirut (AFP) Eine Allianz islamistischer Kämpfer, darunter auch Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida, sind Aktivisten zufolge am Freitag auf einen syrischen Militärflughafen im Nordwesten des Landes vorgerückt, der die letzte Bastion der syrischen Regierung in der Provinz Idlib ist. Die mit Al-Kaida verbundene Al-Nusra-Front sowie andere islamistische Milizen hätten die Zufahrt zum Abu Duhur Flughafen erobert, berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei hätten Al-Nusra-Kämpfer auf Motorrädern mehrere Selbstmordanschläge verübt. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.

