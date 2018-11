Taipeh (AFP) Zwei Monate nach der tödlichen Farbpulver-Explosion in einem Freizeitpark in Taiwan vermuten die Ermittler die heiße Bühnenbeleuchtung als Ursache der Brandkatastrophe. Wie die Zeitung "Liberty Times" am Freitag unter Berufung auf einen Bericht der Feuerwehr berichtete, wurde die Explosion vermutlich durch die mehr als 400 Grad heißen Scheinwerfer ausgelöst. Als das Farbpulver aus Maisstärke mit ihnen in Kontakt kam, ging es in Flammen auf.

