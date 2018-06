N'Djamena (AFP) Im Tschad im Zentrum Afrikas sind am Freitag zehn mutmaßliche Mitglieder der Islamistengruppe Boko Haram zum Tod verurteilt worden. Laut dem Gerichtsbeschluss, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, wurde den Angeklagten unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Einsatz von Sprengstoff sowie illegaler Waffen- und Drogenbesitz zur Last gelegt. In dem Prozess, der an einem geheimgehaltenen Ort stattfand, ging es um Selbstmordanschläge vom 15. Juni, bei denen in der Hauptstadt N'Djamena 38 Menschen getötet und 101 weitere verletzt worden waren.

