Istanbul (AFP) In der türkischen Metropole Istanbul will die Polizei bei der Jagd auf Raser und andere Verkehrsrüpel ab sofort alle Einwohner einspannen. Wie die Zeitung "Daily Sabah" am Freitag berichtete, können Istanbuler über den Kurzmitteilungsdienst WhatsApp und ähnliche Dienste Hinweise oder Fotos von Rasern an die Polizei schicken. In einem Lagezentrum werden die Mitteilungen ausgewertet.

