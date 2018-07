Ankara (AFP) Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag das von Übergangsregierungschef Ahmet Davutoglu vorgeschlagene Kabinett gebilligt, das bis zur Parlamentsneuwahl am 1. November regieren soll. Wie Davutoglu erklärte, gab Erdogan nach einem einstündigen Treffen beider Politiker grünes Licht. Der Interimsregierung gehören erstmals in der türkischen Geschichte auch zwei kurdische Minister an - Ali Haydar Konca für EU-Angelegenheiten und Muslum Dogan für Entwicklung. Beide sind Abgeordnete der Kurdenpartei HDP.

