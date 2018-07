New York (AFP) Die UNO will drei unabhängige internationale Experten mit der Untersuchung der jüngsten mutmaßlichen Giftgasangriffe im Bürgerkriegsland Syrien betrauen. Die Experten sollten durch ein politisches Büro sowie eine Logistikabteilung in New York und eine Untersuchungsabteilung für wissenschaftliche Analysen in Den Haag unterstützt werden, legte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat dar, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag.

