Los Angeles (AFP) Der US-Regisseur Spike Lee und die Schauspielerin Gena Rowlands werden mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Außerdem erhalte die US-Schauspielerin Debbie Reynolds den Jean Hersholt Humanitarian Award, den Oscar für humanitäres Engagement, teilte die Academy of Motion Picture Arts am Donnerstag in Los Angeles mit. Die Preise sollen am 14. November überreicht werden.

