New Orleans (AFP) Zehn Jahre nach dem verheerenden Hurrikan "Katrina" in New Orleans hat US-Präsident Barack Obama sich vor Ort ein Bild vom Wiederaufbau der Stadt gemacht. Am Flughafen von New Orleans wurde Obama am Donnerstag vom Gouverneur von Louisiana, dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Bobby Jindal, sowie von Bürgermeister Mitch Landrieu und Senator Bill Cassidy begrüßt. Mit hochgekrempelten Ärmeln spazierte der Präsident zunächst durch den Stadtteil Tremé.

