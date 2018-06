Roanoke (AFP) Der ehemalige Lokalreporter, der während einer Live-Sendung zwei US-Journalisten erschoss, hat nach Angaben seines früheren Chefs während seiner Zeit bei dem Sender mehrfach seine Kollegen "verärgert". Zu keinem Zeitpunkt habe es aber Hinweise auf psychische Probleme von Vester Lee Flanagan gegeben, sagte WDBJ7-Chef Jeffrey Marks am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Es sei noch immer unklar, was in "diesen zweieinhalb Jahren mit ihm passierte", sagte Marks über die Zeit seit der Entlassung Flanagans.

