Washington (AFP) Das überlebende Pandababy im Zoo von Washington ist männlich. Fast eine Woche nach der Geburt von Pandazwillingen gab die Biologin Nancy Rotzel McInerney am Freitag Einzelheiten bekannt. Auch der am Mittwoch gestorbene Zwilling aus dem Pärchen war demnach männlich, beide stammen von dem Pandamännchen Tian Tian aus dem Zoo in Washington ab. Die Vaterschaft Tian Tians war nicht selbstverständlich, weil die Tierärzte die 17-jährige Pandabärin Mei Xiang mit dem Sperma von zwei verschiedenen Männchen künstlich befruchtet hatten.

